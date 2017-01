BRG hợp tác cùng Sanrio Hồng Kông triển khai Dự án phức hợp Hello Kitty

Dự án được xây dựng tại khu đất số 200 đường Yên Phụ, phường Yên Phụ và phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Tập đoàn BRG và Công ty Sanrio Hồng Kông vừa ký thỏa thuận hợp tác xây dựng dự án phức hợp Hello Kitty tại khu đất số 200 đường Yên Phụ, phường Yên Phụ và phường Quảng An, quận Tây Hồ. Trước đó, Văn phòng UBND TP. Hà Nội cũng đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng về việc đồng ý với đề xuất của Công ty cổ phần Khách sạn Thắng Lợi xây dựng công trình dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ cao cấp, khu vui chơi giải trí Hello Kitty.

Phát biểu tại lễ ký kết với Công ty Sanrio Hồng Kông, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG cho biết: “Ở mỗi phân khúc, mỗi sản phẩm dịch vụ BRG luôn đề cao tính khác biệt và sáng tạo để mang tới những trải nghiệm thực tiễn cho người sử dụng. Thị trường vui chơi giải trí cho trẻ em cũng không phải là ngoại lệ. “Trẻ em như búp trên cành” – Trẻ em xứng đáng được hưởng những giá trị tốt đẹp nhất từ chúng ta. Nỗ lực hợp tác của chúng tôi với công ty Sanrio hướng tới sự phát triển thị trường giải trí mang tính sáng tạo, độc đáo phục vụ nhu cầu vui chơi cho trẻ em tại Việt Nam trong thời gian tới”.

Việc hợp tác giữa Tập đoàn BRG và Sanrio Hồng Kông được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong ngành vui chơi giải trí dành cho trẻ em tại Việt Nam. Sanrio là công ty sở hữu những thương hiệu nhân vật nổi tiếng như My Melody, Little Twin Stars, PomPomPurin, Cinnamoroll, Bad Badtz-maru, Kerokerokeroppi và nổi bật nhất là Hello Kitty – nhân vật được ra mắt từ năm 1974 và đã trở thành biểu tượng xuất hiện trên rất nhiều sản phẩm đa dạng từ đồ dùng học tập, phụ kiện thời trang, điện thoại di động, các mặt hàng cao cấp cho tới các công viên chủ đề.

Công viên giải trí với các nhân vật của Sanrio sẽ là cơ hội thỏa mãn người hâm mộ tại Việt Nam thông qua việc trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm dịch vụ cao cấp từ tập đoàn BRG. Ngoài nhân vật Hello Kitty, hàng loạt các nhân vật được cả bé trai và bé gái ưa chuộng khác như My Melody, PomPomPurin, Cinnamoroll, Bad Badtz-Maru, Kerokerokeroppi … dự kiến cũng sẽ xuất hiện tại công viên giải trí mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn BRG đầu tư và phát triển.

Quang Hưng