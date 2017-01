BRG động thổ Dự án khách sạn 6 sao Four Seasons cạnh Hồ Hoàn Kiếm

Sáng nay (17/1), Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam (thành viên của Tập đoàn BRG) động thổ khởi động dự án khách sạn 6 sao Four Seasons Hà Nội bên Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của Thủ đô Hà Nội.

Lễ động thổ dự án



Tọa lạc tại vị trí đắc địa khu vực gần hồ Gươm, đây là khách sạn đầu tiên tại Hà Nội mang thương hiệu đẳng cấp thế giới Four Seasons. Dự án này sẽ cung cấp thêm 100 phòng khách sạn hạng sang cho thành phố, phù hợp với chủ trương của thành phố Hà Nội nhằm phát triển thêm các khách sạn phân khúc cao cấp để thu hút các doanh nhân, du khách cũng như phục vụ nhu cầu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Chia sẻ về dự án khách sạn Four Seasons Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam cho biết: “Đối với Tập đoàn BRG và Intimex Việt Nam, công trình này không chỉ đơn thuần là một dự án khách sạn mà là công trình mang nhiều tâm huyết và tình yêu của những người con của Thủ đô. Chúng tôi mong muốn dựng nên một công trình điểm nhấn cho Hà nội, một kiến trúc ấn tượng giúp nâng tầm cảnh quan mà vẫn giữ được những nét đặc trưng vốn có của khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Việc đưa thương hiệu đẳng cấp Four Seasons hiện diện tại đây quả thật không hề dễ dàng, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và tâm huyết trong quá trình thương thảo, đàm phán, thống nhất các ý tưởng kiến trúc… cũng như thuyết phục được sự đồng thuận của các bên liên quan. Với sự đồng hành của Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Four Seasons, chúng tôi tin tưởng rằng công trình này sẽ trở thành một trong những biểu tượng mới của thành phố Hà Nội, xứng tầm với vị trí vàng tại khu vực Hồ Gươm - trái tim của thủ đô.”

Phối cảnh Dự án khách sạn Four Seasons của BRG.



Đánh giá cao về tiềm năng phát triển của thành phố Hà nội, ông Rainer Stampfer, Chủ tịch Vận hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Tập đoàn Four Seasons Hotels and Resorts chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được cùng với Tập đoàn BRG phát triển khách sạn Four Seasons Hà Nội tại vị trí tuyệt đẹp sát bên hồ Hoàn Kiếm. Thủ đô Hà Nội có một bề dày văn hóa với những nét độc đáo cuốn hút riêng. Chúng tôi rất vinh dự được là một phần rất nhỏ của thành phố phát triển mạnh mẽ này”.

Trước đó, trong định hướng quy hoạch phát triển đô thị tại khu vực trung tâm này, UBND TP. Hà Nội yêu cầu giữ gìn được những nét độc đáo vốn có của phố cổ Hà Nội. Từ nguồn cảm hứng kiến trúc Pháp cổ điển và các nét đặc trưng trong văn hóa Hà Nội, các kiến trúc sư của tập đoàn thiết kế quốc tế WATG đã dựng lên một khách sạn lãng mạn, hiện đại, sang trọng mà vẫn giữ được đường nét kiến trúc Pháp hài hòa với không gian tuyến phố cổ.

Quang Hưng