Bất động sản TP.HCM: Thời của dự án căn hộ tầm trung, giá rẻ

Thực tế thị trường bất động sản TP.HCM hiện nay cho thấy, các chủ đầu tư bắt đầu dịch chuyển trong phát triển dự án, với việc giảm dự án cao cấp, phát triển những dự án giá rẻ và tầm trung. Nhiều doanh nghiệp cho biết, trong quý II sẽ đưa thêm những dự án giá rẻ ra thị trường.

Đáp ứng nhu cầu thực

Theo ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, nhìn tổng thể, thị trường bất động sản TP.HCM đã bắt đầu có sự chuyển dịch về phát triển phân khúc, trong đó, trước năm 2014, thị trường chủ yếu là căn hộ cao cấp, nhưng từ năm 2015 trở lại đây, thị trường này xuất hiện nhiều hơn dự án trung cấp và giá rẻ.

“Số liệu từ Cục Quản lý nhà của Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2014, tổng cung căn hộ tại TP.HCM đạt mức 14.522 căn, năm 2015 đạt 25.560 căn và năm 2016 đạt gần 24.000 căn. Số liệu cũng cho thấy, năm 2014, căn hộ giá cao chiếm 45%, giá trung bình chiếm 28% và giá thấp chiếm 27%. Năm 2015, căn hộ giá cao chiếm 40%, giá trung bình chiếm 35% và giá thấp chiếm 25%. Sang năm 2016, căn hộ giá cao chỉ còn chiếm 31%, giá trung bình chiếm 49% và giá thấp chiếm 20%”, ông Võ nói.

Trong quý II/2016, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ đón nhận nhiều dự án giá rẻ "ra hàng"

Bước sang năm 2017, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, các doanh nghiệp địa ốc tại TP.HCM tiếp tục đưa ra chính sách phát triển các dự án giá rẻ và tầm trung. Đơn cử, Dự án Him Lam Phú An với hơn 1.000 căn của Him Lam, hay Hưng Thịnh Corp sẽ cho ra thị trường 10 dự án với tổng căn hộ lên tới gần 6.000 căn… Ở khu Tây Nam Thành phố có dự án nhà giá rẻ của Nam Long với quy mô 12.000 căn.

Giá của các dự án này được cho là phù hợp với thị trường, từ 10 - 20 triệu đồng/m2. Nhìn tổng quan thị trường, các dự án giá rẻ được phát triển chủ yếu tại các khu vực có lượng người thu nhập thấp sinh sống nhiều như các quận Bình Tân, Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, Bình Chánh…

Ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng giám đốc HưngThinh Land cho rằng, việc doanh nghiệp địa ốc chuyển dịch từ căn hộ cao cấp sang trung cấp và giá rẻ là chiến lược được nghiên cứu rõ và bài bản. Doanh nghiệp đã nhìn đúng vào nhu cầu thực của thị trường. “Quý II sẽ là quý của những căn hộ giá trung bình và giá rẻ. Việc phát triển dự án giá rẻ còn nằm trong định hướng phát triển của Thành phố, khi các dự án này đều nằm ở các quận vùng ven, hỗ trợ tích cực cho kế hoạch giãn dân”, ông Hiền nói.

Liệu có sốt giá?

Với 21 dự án, hơn 5.000 căn hộ được chủ đầu tư bung hàng trong quý I/2017 cho thấy, thị trường căn hộ đã có lượng giảm lớn, lên tới 44% so với quý IV/2016. Không ít khách hàng băn khoăn, liệu giá căn hộ có bị đẩy lên cao trong quý II này, khi lượng căn hộ mở bán có thể tiếp tục sụt giảm.

Theo Savills, thị trường căn hộ TP.HCM trong quý I/2017 đã chứng kiến sự chuyển động khác biệt về lượng thanh khoản giữa căn hộ hạng A, B và C. Theo đó, căn hộ hạng A và B có sự sụt giảm mạnh về lượng giao dịch, nhưng căn hộ hạng C thanh khoản lại tăng nhanh, đạt tỷ lệ tăng trưởng khoảng 10% so với quý trước và tăng đến 78% nếu so với cùng kỳ 2016.

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, sẽ không có việc sốt giá, bởi “cơn sốt” chỉ xảy ra khi có các yếu tố như nền kinh tế phát triển nóng; Nhà nước buông lỏng chính sách tín dụng; sự phát triển lệch pha cung - cầu; gia tăng rất lớn các nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp... Tuy nhiên, hiện nay những yếu tố này vẫn đang trong tầm kiểm soát, nền kinh tế tăng trưởng ổn định; chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước rất thận trọng, linh hoạt…

Lý do số căn hộ đưa ra thị trường giảm là do các doanh nghiệp địa ốc đang tái cấu trúc. Bên cạnh đó, quỹ đất đang được siết chặt quản lý, khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chuyển từ định giá đất sang đấu giá đất dự án bất động sản.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc quản lý chặt quỹ đất sẽ giúp thị trưởng bất động sản phát triển lành mạnh, tránh tình trạng doanh nghiệp không có năng lực nhưng cứ “ôm” đất chờ thời, dẫn đến dự án treo, trong khi doanh nghiệp cần đất để làm dự án thì không có. Tránh được cả tình trạng định giá đất thấp, dẫn đến thiệt hại ngân sách. Về căn bản, việc quản lý chặt quỹ đất sẽ giúp thị trường bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia.

Gia Huy