Bất động sản TP.HCM: Rầm rộ săn quỹ đất

Cuộc đua tìm quỹ đất

Thông tin từ Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) cho biết, đơn vị này đang muốn bán quỹ đất lớn mà doanh nghiệp này từng lập Dự án The EverRich 3 tại quận 7.Đây là khu đất được PDR có được nhờ vào dự án BT đã thực hiện trước đó.

Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, có khá nhiều doanh nghiệp địa ốc muốn M&A dự án này. Tuy nhiên, giá mà chủ đầu tư chào bán lên tới hơn 3.000 tỷ đồng, khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc, dù lô đất có vị trí thuận lợi khi đối diện Khu Thương mại tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng.

Cuối năm 2016, PDR đã thực hiện xong một thương vụ M&A với HungThinhLand, thương vụ này được PDR thoát cảnh khó khăn về tài chính còn HungThinhLand có được quỹ đất đẹp gần Sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Bước sang năm 2017, cuộc đua tìm quỹ đất càng được các doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh, trong đó có những đơn vị chấp nhận mua cả những dự án “chết lâm sàng” để tái khởi động.

Đơn cử, giữa tháng 3 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (An Gia Investment) cùng với Quỹ đầu tư Creed Group đã hoàn tất việc mua lại 7 block thuộc Dự án Khu dân cư phức hợp Lacasa (quận 7) từ Tập đoàn Vạn Phát Hưng (VPH).

Ông Lương Sỹ Khoa, Phó chủ tịch HĐQT An Gia Investment cho biết, dự án này có quy mô khoảng 6 ha với 2.000 căn hộ bao gồm cả office-tel, có tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

Những thương vụ M&A 2016, đầu 2017:

Năm 2016: Keangnam Enterpres bán Dự án Keanam Landmark Tower cho Mirae Asset & AON BGN trị giá 382,5 triệu USD; Tập đoàn Bitexco bán 45% Dự án The Manor Centrel Park cho Tập đoàn Mitsubisshi với giá 300 triệu USD; Liên doanh Tiến Phước JV, Trần Thái và JV Gaw Capital bán Dự án Empire City cho Keppel Land Ltd giá 234,85 triệu USD. An Gia Investment bán nhiều dự án cho Greed Group giá 200 triệu USD…

Bước vào năm 2017 Công ty TNHH Keppel Land (Keppel Land) chi 845,9 tỷ đồng mua lại 16% cổ phần tại Keppel Land WATCO I đến V của các công ty liên doanh phát triển dự án Saigon Centre tại TP.HCM; An Gia Investment và Quỹ đầu tư Creed Group chi 910 tỷ đồng mua lại Dự án La Casa (quận 7).