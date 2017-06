Bất động sản TP.HCM: Phân khúc căn hộ sẽ sôi động trở lại

Quý II/2017, thị trường TP.Hồ Chí Minh đón nhận tổng cộng 9.580 căn hộ chào bán mới từ 31 dự án. Mặc dù thấp hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 7%, số căn chào bán mới trong quý này vẫn tăng đến 80% so với quý I/2017.

CBRE Việt Nam vừa cho biết, trong quý II/2017, thị trường căn hộ tại TP.Hồ Chí Minh đã sôi động trở lại sau khi các chủ đầu tư đã xem xét xong chiến lược mở bán và đánh giá sản phẩm. Do đó, số căn chào bán mới và số căn tiêu thụ đều tăng.

Trong đó, căn hộ trung cấp tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong tổng nguồn cung mới, chiếm 56%. Tuy nhiên về tốc độ tăng trưởng thì căn hộ cao cấp mới là phân khúc tăng mạnh nhất so với quý trước với mức tăng 141% và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2017 với nhiều dự án từ các chủ đầu tư danh tiếng. Phân khúc bình dân tăng 19% so với quý trước với 1.575 căn trong khi phân khúc hạng sang tiếp tục im ắng và không có dự án chào bán mới.

Theo vị trí, khu Đông lấy lại vị trí dẫn đầu và là khu vực sôi động nhất, chiếm 36% nguồn cung chào bán mới. Khu Tây tiếp tục ghi nhận số căn chào bán cao là 3.268 căn chiếm 34%, chủ yếu là căn hộ trung cấp. Điều này thể hiện xu hướng tiến về phía Tây của các chủ đầu tư phân khúc nhà trung cấp khi quỹ đất ở khu vực này còn nhiều, giá rẻ hơn và cơ sở hạ tầng được cải thiện. Tại khu Nam chỉ có 2.408 căn được chào bán tập trung tại quận 7. Phía Bắc thêm vào tổng nguồn cung 486 căn từ một dự án tại Quận 12.

Quý II/2017, căn hộ cao cấp là phân khúc có nguồn cung tăng mạnh nhất với mức tăng trưởng là 141% so với quý I/2017 và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2017.

Trong quý II/2017, thị trường cũng ghi nhận tốc độ tiêu thụ khả quan. Tổng số căn bán được là 9.522 căn, tăng 40% so với quý trước và tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc trung cấp tiếp tục dẫn đầu thị trường với 4.862 căn bán được, chiếm 51% tổng lượng tiêu thụ.

Các dự án chào bán mới trong quý ghi nhận 5.765 căn bán được chiếm hơn 60% tổng lượng tiêu thụ. Thông thường, các dự án chào bán mới chiếm khoảng 50% tổng lượng tiêu thụ của một quý.

Giá chào bán trung bình đạt 1.578 USD/m2, giảm 1% so với quý trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này giảm nhẹ do số lượng dự án chào bán mới tại phân khúc trung cấp và bình dân tăng. Giá bán ghi nhận cải thiện tại quận 7 và quận 10 từ đợt mở bán giai đoạn hai của các dự án.

Theo bà Dương Thùy Dung, Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển, CBRE Việt Nam, dựa trên các giao dịch được thống kê trong nửa đầu năm 2017, khách mua là người nước ngoài tự tin hơn và đa dạng hơn. Người nước ngoài chiếm 59% số lượng giao dịch thành công.

Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc và Hồng Kông là những khách mua sôi nổi, tích cực nhất. Về sản phẩm, các căn hộ hai và ba phòng ngủ chiếm tỷ lệ cao lần lượt là 38% và 37%. Về mục đích mua, thị trường đang dịch chuyển về nhóm người mua để ở. Khách mua để ở tăng 9% trong khi khách mua để cho thuê giảm 19% so với nửa đầu năm 2016.

Đại diện CBRE cũng dự báo triển vọng thị trường TP.Hồ Chí Minh với sự cải thiện về cơ sở hạ tầng và các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục hỗ trợ bất động sản.

Cụ thể, trong nửa cuối năm 2017, phân khúc cao cấp sẽ sôi động hơn. Một số dự án tại những vị trí đắc địa như D’Edge tại Thảo Điền (quận 2), chào bán giai đoạn 2 của Empire City (quận 2) đã bắt đầu nhận giữ chỗ từ cuối quý II/2017.

“Thị trường sẽ đón nhận thêm các sản phẩm mới cao cấp hơn, diện tích lớn hơn và sẽ có thêm dự án siêu sang. Với sự gia nhập của dòng sản phẩm cao cấp giá trung bình thị trường và khách mua người nước ngoài được kỳ vọng sẽ tăng trong nửa cuối 2017”, bà Dung cho biết.

Quang Hưng