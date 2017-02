Bất động sản TP.HCM: Hàng ngàn căn hộ giá rẻ chuẩn bị bung hàng

Tiếp nối đà phát triển của dự án giá rẻ trong năm 2016, nhiều chủ đầu tư tuyên bố sẽ bung ra hàng ngàn căn hộ giá rẻ ra thị trường TP.HCM trong năm 2017, với chính sách hấp dẫn người mua nhà ở thực.

Sau khi mở bán hơn 300 căn hộ tại block A của Dự án Him Lam Phú An (quận 9, TP.HCM), Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam (Himlam Land) thông báo sẽ mở bán hết 3 block còn lại của Dự án trong năm 2017, với số lượng căn hộ lên tới gần 1.000 căn. Ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Himlam Land cho rằng, việc phát triển dự án giá bình dân là chiến lược mà Công ty gây dựng từ năm 2016. Himlam Land sẽ đưa ra nhiều chính sách tốt hỗ trợ khách hàng như hỗ trợ trả chậm lên tới 72 tháng, tặng nội thất trong căn hộ khi bàn giao nhà cho khách hàng…

Tập đoàn Vingroup đã thực hiện xong phần phát triển quỹ đất tại TP.HCM để tiến hành xây dựng và mở bán các dự án nhà giá rẻ trong kế hoạch phát triển khoảng 200.000 căn hộ giá rẻ được công bố cuối năm 2016. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, đơn vị này đang có kế hoạch mở bán 2 dự án phân khúc bình dân tại quận 9 và huyện Bình Chánh. Trong đó, ở quận 9, Vingroup đã hoàn thành phần san lấp mặt bằng trên khu đất hơn 200 ha để sẵn sàng chuẩn bị triển khai dự án.

1.000 căn hộ tại Him Lam Phú An đã xây xong móng, chờ bung hàng vào đầu năm 2017. Ảnh: Gia Huy

Nhắc tới phân khúc nhà giá bình dân tại TP.HCM, không thể không nhắc tới Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh. Năm 2016, Công ty đưa ra 4 dự án gồm hàng ngàn căn hộ có giá dưới 1,7 tỷ đồng. Bước vào năm 2017, Công ty thông báo sẽ mở bán tiếp Dự án Rich Mond City trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, với tổng số căn hộ lên tới 880 căn và giá bán dưới 1,8 tỷ đồng/căn.

Bước chân vào làng bất động sản khá muộn, nhưng Công ty cổ phần Thương mại địa ốc Việt (Vietcomreal) cũng thông báo sẽ chủ yếu phát triển các dự án nhà ở với giá bình dân. Trong đó, tâm điểm phát triển đầu năm 2017 của công ty này là các dự án Venus (quận 8), Ventosa (quận 5), Viva Riverside (quận 6), với giá bán dưới 2 tỷ đồng/căn.

Ngoài ra, Tập đoàn Đất Xanh, Công ty Nam Long… cũng cho biết sẽ đưa ra thị trường hàng ngàn căn hộ ở phân khúc giá rẻ trong 6 tháng đầu năm 2017. Riêng với Thủ Đức House, trong 6 tháng đầu năm 2017, sẽ phát triển dự án đất nền tại Khu dân cư Bình Chiểu với tổng diện tích 4 ha tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm S-Home của lô I với 400 căn hộ và lô H với 216 căn hộ tại quận Thủ Đức, giá dưới 1 tỷ đồng/căn.

Cơ cấu thị trường căn hộ Hà Nội và TP.HCM năm 2016: Tại Hà Nội, căn hộ giá cao chiếm 43%, giá trung bình chiếm 38% và giá thấp chiếm 19%. Tại TP.HCM, căn hộ giá cao chiếm 31%, giá trung bình chiếm 49% và giá thấp chiếm 20%. Nguồn: Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA)

Không chỉ “rẻ hóa” ở phân khúc chung cư, phân khúc đất nền và biệt thự cũng được các công ty địa ốc hướng tới. Trong đó, tại phân khúc đất nền, Công ty cổ phần Địa ốc Cát Tường Đức Hòa sẽ tiếp tục mở bán số đất nền còn lại của Dự án Cát Tường Phú Sinh nằm ở khu Tây Bắc TP.HCM, với giá khoảng 500 triệu đồng/lô, sau khi mở bán thành công 5 đợt trước đó.

Công ty cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An công bố sẽ đưa ra thị trường Dự án biệt thự Bella Villa với giá chỉ 1,5 tỷ đồng/căn. Dự án này được triển khai trên diện tích hơn 92.000 m2, với 422 căn nhà phố và biệt thự tại khu Tây Bắc TP.HCM.

Ông Nguyễn Huy Vũ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng bất động sản Bản Việt (BANVIETLAND) dự báo, năm 2017 sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều dự án tầm trung được đưa ra thị trường và đây sẽ là phân khúc chủ đạo của thị trường bất động sản TP.HCM. Các chủ đầu tư sẽ tiếp tục tiến về các khu vực vùng ven để phát triển dự án.

“Theo quan điểm của tôi, trong 6 tháng đầu năm 2017, các khu vực trọng tâm để đầu tư dự án trung bình là khu Đông (cụ thể là quận 9, quận Thủ Đức, quận 2) và khu Tây (gồm quận 8, quận 7, huyện Bình Chánh). Sàn giao dịch BANVIETLAND đã bắt đầu có những hợp đồng phân phối nhiều dự án tại khu vực này trong 6 tháng đầu năm 2017”, ông Vũ nói.

Gia Huy