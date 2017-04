Bất động sản Tây Hà Nội: Biệt thự "hút" nhà đầu tư

Là một trong những dự án đắt khách nhất khu vực phía Tây Hà Nội nhờ cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn, chủ đầu tư uy tín, tiện ích từ trong ra ngoài, khu biệt thự thương mại An Phú Shop Villa đang làm nóng thị trường bất động sản với số lượng giao dịch ấn tượng.

Biệt thự thương mại An Phú Shop Villa đang là sản phẩm đầu tư tiềm năng và chứng tỏ sức hút với con số giao dịch đột biến

Biệt thự “hút” nhà đầu tư

Tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội, biệt thự thương mại An Phú Shop Villa đang là sản phẩm đầu tư tiềm năng và chứng tỏ sức hút với con số giao dịch đột biến. Đại diện bán hàng sàn An Cư cho biết, An Phú được quy hoạch là khu biệt thự thương mại với mô hình kết hợp kinh doanh nhà ở tại khu vực có hạ tầng hoàn thiện bậc nhất phía Tây Hà Nội. Thêm vào đó, với sự xuất hiện của đại trung tâm thương mại Aeon Mall cùng những chính sách bán hàng linh hoạt và hấp dẫn được chủ đầu tư tung ra đúng thời điểm khiến cho nhiều khách hàng không ngần ngại “xuống tiền” ngay khi dự án bắt đầu mở bán.

Mặt khác biệt thự, đất nền là phân khúc có lợi thế đầu tư lớn vì giá đất thường tăng lên theo thời gian và ít chịu tác động xấu theo chu kỳ tăng trưởng hay suy thoái của thị trường. Ngoài ra tâm lý của người Việt coi trọng bất động sản liền thổ càng khiến cho kênh đầu tư này luôn giữ nhịp độ sôi động, tính thanh khoản duy trì ở mức từ trung bình đến cao.

An Phú được quy hoạch là khu biệt thự thương mại với mô hình kết hợp kinh doanh và nhà ở

Chọn chủ đầu tư uy tín

An Phú Shop Villa là sản phẩm được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Nam Cường, thương hiệu có kinh nghiệm 33 năm trong lĩnh vực bất động sản. Tập đoàn Nam Cường cũng là chủ đầu tư của nhiều dự án tầm cỡ trải dài trên khắp đất nước như: Khu đô thị mới Hòa Vượng, Mỹ Trung, Thống Nhất tại Nam Định; Khu văn hóa thể thao và đô thị mới phía Đông, khu đô thị mới phía Tây tại Hải Dương; Hệ thống khách sạn Nam Cường tại Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội, Phú Quốc...

Tại Hà Nội, Khu đô thị Dương Nội được biết đến là khu đô thị mở đầy tiềm năng được quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích bậc nhất Thủ đô. Khu đô thị Dương Nội đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư và đầu tư cho cư dân với các sản phẩm bất động sản đa dạng như: chung cư cao cấp Anland, biệt thự đơn lập, song lập đẳng cấp An Khang, Đô Nghĩa, biệt thự thương mại kết hợp hài hòa chức năng kép An Phú Shop Villa...

Hệ thống bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, hệ thống giao thông rộng thoáng được Tập đoàn Nam Cường chú trọng đầu tư để đem đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi nhất. Đặc biệt, An Phú Shop Villa nằm ngay gần hồ điều hòa Bách Hợp Thủy 6ha mặt nước và công viên thiên văn học 12 ha. Đây cũng sẽ là điểm vui chơi, học tập, tham quan lý tưởng cho cư dân An Phú và cư dân trên địa bàn.

An Phú Shop Villa nằm tại Dương Nội - Khu đô thị mở đầy tiềm năng được quy hoạch đồng bộ, tiện ích bậc nhất phía Tây Thủ đô

Biệt thự giao ngay - sổ đỏ trao tay

Bên cạnh cam kết giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà 6 tháng sau khi nhận bàn giao, việc sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn càng làm tăng giá trị bất động sản biệt thự An Phú, hấp dẫn các nhà đầu tư cũng như người dân có nhu cầu tích lũy tài sản.

Đặc biệt, từ ngày 15/03 -15/06/2017, chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường công bố chính sách ưu đãi đặc biệt đối với biệt thự An Phú Shop Villa với tổng giá trị lên đến 700 triệu đồng. Tại thời điểm ký hợp đồng, khách hàng không chỉ được ưu đãi 2% tổng giá trị đất thực thu (áp dụng với tất cả các dãy) mà còn được tặng ngay gói nội thất tân gia lên tới 540 triệu đồng. Ngoài ra, chính sách bán hàng cũng vô cùng linh hoạt với 2 gói thanh toán 9 tháng và 18 tháng. Theo đó, những khách thanh toán theo tiến độ 9 tháng còn được chiết khấu thêm 2% tổng giá trị hợp đồng. Đối với trường hợp thanh toán sớm 95%, tỷ lệ chiết khấu đến 4,5%.



T.P