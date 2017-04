Bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Nam - lực hút khu vực Bắc Hội An

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An sẽ chính thức giới thiệu và mở bán Dự án Hội An Royal Residences (tại khu vực biển An Bàng, xã Cẩm An, TP. Hội An). Đây là dự án được chờ đợi nhất năm 2017 - 2018.

Lợi thế biển An Bàng

Trước đây, khi đến khu vực ven biển Hội An, du khách và các nhà đầu tư thường nghĩ ngay đến Cửa Đại. Tuy nhiên, vài năm gần đây, khu vực này liên tục bị triều cường xâm thực, gây sạt lở, nhiều dự án “đổ” tiền tỷ vào đây, nhưng bị sóng biển cuốn trôi. Nhiều nhà đầu tư đã ngậm ngùi bất lực nhìn vốn đầu tư của mình trôi ra biển. Những dải cát mịn cho du khách nằm phơi nắng, ngắm biển xanh giờ đã biến mất... Cửa Đại dần bị thu hẹp và các nhà đầu tư bắt đầu “săn” dự án khu vực biển An Bàng.

Phối cảnh Dự án Hội An Royal Residences

Biển An Bàng nằm ngay cửa ngõ vào Hội An về phía Bắc. TripAdvisor, trang web du lịch lớn nhất thế giới đã đánh giá An Bàng là “bãi biển đáng yêu”. Biển An Bàng không ồn ào, sôi nổi như biển Cửa Đại, mà hoang sơ, vắng vẻ như một “thiên đường tĩnh lặng” của Hội An và được ví như cô gái còn ngủ say. Giờ An Bàng lại “gánh” trên vai trách nhiệm làm bãi biển chính để thu hút khách đến Hội An, “chia sẻ” cùng biển Cửa Đại sạt lở, đồng thời, là cứu cánh cho du lịch biển Hội An tương lai.

Chính vì những tiềm năng vượt trội đang sở hữu, giá phòng, công suất sử dụng của biệt thự nghĩ dưỡng, homestay và các loại hình lưu trú du lịch khác tại An Bàng đã tăng đột biến trong những năm gần đây. Theo nhận định của các chuyên gia, xu hướng này còn tăng cao trong thời gian tới và sẽ đưa An Bàng trở thành điểm du lịch hot nhất trên thị trường du lịch Hội An - Đà Nẵng.

“Ẩn số vàng” Hội An Royal Residences

Thấy được tiềm năng của thị trường và đón đầu nhu cầu về đầu tư bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng ở Hội An, mới đây, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An đã khởi công Dự án Hội An Royal Residences.

Đây là khu phức hợp đẳng cấp có tầm nhìn rộng mở về sông Trà Quế, được thiết kế bởi các kiến trúc sư đến từ Samovic Vietnam. Dự án được nhà đầu tư rót hơn 1.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, Dự án có diện tích hơn 7 ha, mật độ xây dựng chỉ 60%, còn lại 40% diện tích để thiết kế cảnh quan, công trình công cộng, trồng cây xanh...

Một lợi thế nữa là Dự án nằm trong quy hoạch phát triển mang tầm cỡ quốc tế của Hội An trong giai đoạn 2012 - 2025 đã được Chính phủ phê duyệt.

Dự kiến, giai đoạn I, Dự án xây dựng 44 căn biệt thự nghỉ dưỡng (diện tích 225 m2), 87 căn biệt thự thương mại (diện tích 150 m2), dự kiến hoàn thành trong quý III năm nay để chào đón các cư dân vào sinh sống, định cư lâu dài.

Ông Dương Đức Hiển, Phó giám đốc Phòng Kinh doanh bất động sản nhà ở (Savills Hà Nội), đơn vị được Công ty cổ phần Hoàng Gia Hội An “chọn mặt gửi vàng” phân phối dự án này, nhận định: “Đầu tư phát triển dự án tại khu vực này là lựa chọn thông minh của chủ đầu tư và việc khách hàng chọn mua sản phẩm tại đây sẽ mang lại hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, xét dưới góc độ liên kết, khu vực Bắc Hội An đang trở thành điểm liên kết phát triển chuỗi đô thị ven biển giữa Hội An và Đà Nẵng, một trong chiến lược quan trọng để hình hành chuỗi đô thị du lịch miền Trung”.

Nói thêm vị trí đắc địa của Dự án, ông Hiển cho biết, bên cạnh vị trí cửa ngõ vào Phố cổ Hội An và kết nối với trung tâm TP. Đà Nẵng theo đường ven biển, Dự án còn có view hướng sông Trà Quế. Trong tương lai, đây sẽ là tuyến du lịch kết nối với sông Cổ Cò của Đà Nẵng, nhằm khai thác du lịch đường sông giữa Đà Nẵng và Hội An.

Với môi trường sống trong lành, không gian thoáng, view đẹp, lại được đầu tư bởi Tập đoàn Hoàng Gia Hội An - nhà đầu tư có kinh nghiệm phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn, như Khách sạn 5 sao Hotel Royal Hoi An-M Gallery by Sofitel, Khách sạn Mercure Royal Hoi An..., nên các nhà đầu tư thứ cấp, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi đầu tư vào Dự án Hội An Royal Residences

Về việc đảm bảo yếu tố tài chính cho dự án này, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng VietinBank cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An là khách hàng chiến lược của VietinBank Hội An.

Thời gian qua, VietinBank Hội An đã đồng hành hỗ trợ vốn để đơn vị đầu tư thành công chuỗi 4 khách sạn thương hiệu Royal tại Hội An với tiêu chuẩn 4 - 5 sao, cung cấp gần 500 phòng ở cho khách du lịch.

“VietinBank Hội An tiếp tục tài trợ vốn cho Dự án Hội An Royal Residences. Ngoài ra, VietinBank còn cung cấp gói hỗ trợ cho đối tác mua nhà Dự án với mức tài trợ lên tới 80%, thời hạn cho vay lên đến 20 năm và ưu đãi lãi suất tốt nhất. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh trên thị trường”, ông Vinh khẳng định.

Những lợi thế vượt trội về vị trí, tính pháp lý và nguồn vốn tài trợ đang tạo sức hút lớn cho Dự án Hội An Royal Residences. “Chúng tôi mong muốn đem một diện mạo mới, một phần hiện đại cho bộ mặt đô thị Hội An cũng như đem đến những cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản ven biển, cơ hội kinh doanh và nơi định cư cao cấp”, ông Nguyễn Phú Quý, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia Hội An chia sẻ.

Hà Minh