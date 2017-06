Bất động sản Hà Nội: Giá nhà đất tiếp tục ổn định

Các dự án mới chào bán có mức giá ở mức cao là Vinhomes The Harmony, Romantic Park, Starlake và Gamuda khiến giá sơ cấp trung bình thị trường tiếp tục ổn định ở mức 3.700 USD/m2.

Sáng 29/6, Công ty TNHH CBRE Việt Nam họp báo công bố tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội (sau buổi thông tin về thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh 1 ngày). Tại buổi lễ, bà Đặng Phương Hằng cũng chính thức ra mắt báo giới với cương vị Tổng Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam thay ông Marc Townsend. Trước khi ra nhập CBRE Việt Nam, bà Hằng là Phó Giám đốc Điều hành của Vincom Retail.

Thông tin về thị trường bất động sản Hà Nội quý II/2017, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc bộ phận nghiên cứu, tư vấn, định giá CBRE Việt Nam cho biết, tại phân khúc nhà ở gắn liền với đất có 5 dự án nhà ở thấp tầng đã được mở bán, bổ sung thêm 326 căn cho thị trường. Hai dự án nằm tại khu vực phía Tây là Embassy Garden và Romantic Park chiếm 54% tổng nguồn cung mới trong quý. Thêm vào đó, 38% căn mở bán mới trong quý đến từ khu vực phía Đông với dự án Rice City và Biệt thự Hoa Viên (trong KĐT Đặng Xá).

Số lượng các căn mở bán mới trong này thấp hơn so với con số 1.200 căn của quý trước, chủ yếu đến từ các dự án quy mô nhỏ. Trong khi đó thì một số dự án cao cấp quy mô lớn được kỳ vọng mở bán từ lâu nhưng vẫn trì hoãn thời điểm ra hàng.

Cùng với đó, giá thứ cấp trên thị trường cũng tăng 1,7% so với quý trước và 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 3.826 USD/m2. Hầu hết các quận nội thành như Đống Đa, Từ Liêm, Hà Đông và Thanh Xuân đều ghi nhận mức giá tăng từ 0,8% đến 6% so với quý I/2016.

Đáng chú ý là, tiến độ xây dựng nhanh chóng đã được ghi nhận trong quý vừa qua tại các dự án quy mô lớn như The Manor Central Park, Splendora Giai đoạn 2 (Lakeside) và Starlake Tây Hồ Tây. Đây là tín hiệu cho thấy các dự án này nhiều khả năng sẽ được mở bán trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, 146 căn liền kề từ dự án Park City giai đoạn 3 và 493 căn còn lại của dự án Vinhomes The Harmony được kỳ vọng sẽ bổ sung đáng kể cho nguồn cung thị trường vào nửa cuối năm.

“Ngoài tiến độ xây dựng nghiêm ngặt, chủ đầu tư các dự án rất chú trọng phát triển hạ tầng và tiện ích bên trong khu đô thị, nhằm mang lại cho cư dân các dịch vụ, tiện ích không chỉ đầy đủ mà còn có chất lượng”, Giám đốc bộ phận nghiên cứu, tư vấn, định giá CBRE Việt Nam cho biết.

Hà Quang