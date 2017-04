Bất động sản Hà Nội: Biệt thự Dương Nội hút khách

Là mô hình biệt thự độc đáo, vừa để ở vừa có thể kinh doanh, phân khu biệt thự An Phú Shop villa thuộc Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông đang gây sốt khi được sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn với chính sách ưu đãi đặc biệt lên tới 700 triệu đồng.

Thời điểm vàng nhận ưu đãi đến 700 triệu đồng

Từ ngày 15/3 – 15/6/2017 được coi là thời điểm vàng duy nhất trong năm, Chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường công bố chính sách ưu đãi đặc biệt đối với biệt thự An Phú Shop villa với tổng giá trị lên đến 700 triệu đồng. Tại thời điểm ký hợp đồng, khách hàng không chỉ được ưu đãi 2% tổng giá trị đất thực thu (áp dụng với tất cả các dãy) mà còn được tặng ngay gói nội thất tân gia lên tới 540 triệu đồng.

Ngoài ra, chính sách bán hàng cũng vô cùng linh hoạt với 2 gói thanh toán 9 tháng và 18 tháng. Theo đó, những khách thanh toán theo tiến độ 9 tháng còn được chiết khấu thêm 2% tổng giá trị hợp đồng. Đối với trường hợp thanh toán sớm 95%, tỷ lệ chiết khấu đến 4,5%.

Ông Hải Đăng, giám đốc Trường Phúc Land, đại diện các đơn vị phân phối chính thức biệt thự An Phú cho biết: “Số lượng khách hàng quan tâm sản phẩm An Phú gia tăng đột biến từ đầu tháng 4, số lượng giao dịch cũng không ngừng tăng”.

Thời điểm vàng – ưu đãi lớn cho chủ nhân biệt thự An Phú

Lý giải cho hiện tượng hút khách đột biến của khu biệt thự An Phú, ông Đăng tiết lộ thêm: “Ngay khi đại siêu thị Aeon Mall Nhật Bản xác định vị trí xây dựng tiếp giáp với An Phú, (cách khoảng 500 m) đã âm ỉ một làn sóng đầu tư nhắm đến các lô đất khu vực lân cận”. An Phú được quy hoạch là khu thương mại với mô hình kết hợp kinh doanh nhà ở, khi lượng người gia tăng thì giá trị của biệt thự thương mại nhìn thấy nhãn tiền. Hạ tầng giao thông khu vực này cũng đã hoàn thiện rộng thoáng, chưa kể được hưởng lợi từ rất nhiều tiện ích hiện đại và đồng bộ trong KĐT Dương Nội.

Chính sách bán hàng của Chủ đầu tư công bố vào thời điểm này được đánh giá là “trúng và đúng”, là thời điểm vàng sở hữu cho cả nhà đầu tư và khách hàng mua để ở.

Nhận ngay biệt thự sổ đỏ vĩnh viễn

Trong khi nhiều dự án cùng phân khúc ở khu vực lân cận chỉ cấp sổ đỏ trong thời hạn 50 năm thì An Phú Shop villa lại cam kết trao sổ đỏ giá trị vĩnh viễn cho gia chủ. Đây lại là một lợi thế so sánh vượt trội, giúp khách mua biệt thự An Phú hoàn toàn bị thuyết phục. Như vậy, khi sở hữu biệt thự thương mại An Phú Shop villa, khách hàng được quyền sở hữu vĩnh viễn căn biệt thự chức năng kép, vừa sinh hoạt gia đình vừa kinh doanh buôn bán mà hoàn toàn yên tâm với giá trị sinh lời bền vững của tài sản bất động sản.

Khu biệt thự thương mại An Phú Shop villa cam kết trao sổ đỏ vĩnh viễn cho gia chủ

Chủ nhân của Biệt thự thương mại An Phú Shop Villa có thể mở rộng hoạt động kinh doanh sẵn có, hoặc cũng có thể cho thuê lại mặt tầng 1 với khoảng sân vườn rộng thoáng cho các sinh hoạt ngoài trời, tối ưu hóa cho nhu cầu kinh doanh, để khai thác giá trị tài sản đầu tư, thu lợi nhuận đều đặn hàng tháng.

Với tiến độ thi công đảm bảo, các dãy D03 – J04 đã xây xong và đang được hoàn thiện mặt ngoài nên khách hàng có thể chuyển vào ở ngay sau khi ký hợp đồng.



