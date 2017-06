An Phú Shop-villa: Lựa chọn của người trẻ thành đạt

Thay vì lựa chọn một chốn an cư chỉ để hưởng thụ cuộc sống, người trẻ thành đạt hiện nay luôn không ngừng tìm kiếm những cơ hội đầu tư thông minh, đáp ứng linh hoạt nhu cầu cuộc sống. Tiên phong trong mô hình biệt thự tích hợp chức năng kinh doanh tại Việt Nam, An Phú Shop-villa là lựa chọn lý tưởng cho người trẻ thành đạt với nhiều ưu điểm vượt trội.

Biệt thự thương mại duy nhất trong đô thị 200ha

Loại hình biệt thự thương mại đang ngày càng được quan tâm, các thương hiệu lớn trong ngành bất động sản cũng đã bắt đầu cuộc đua trên phân khúc này. Điển hình của xu thế “đi trước đón đầu” là Tập đoàn Nam Cường với sản phẩm biệt thự thương mại An Phú Shop-villa.

An Phú Shop-villa sở hữu tiềm năng thương mại lớn, phù hợp với rất nhiều loại hình kinh doanh.

An Phú Shop-villa được nhiều đối tượng khách hàng săn đón, đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ thành đạt, táo bạo trong ý tưởng kinh doanh, nắm bắt thời cơ tốt bởi đây là mô hình shophouse kiểu mới nằm trong quy hoạch đồng bộ của khu đô thị mở Dương Nội và ngay khu trung tâm thương mại tầm cỡ như Aeon Mall. So với nhà phố truyền thống, mô hình biệt thự thương mại kiểu mới này vượt trội hơn rất nhiều nhờ ưu thế của hệ thống hạ tầng đồng bộ, đi kèm với nguồn khách hàng đa dạng và tập trung từ chính cư dân của khu đô thị và từ những khách hàng của trung tâm thương mại.

An Phú Shop-villa là mô hình biệt thự thương mại duy nhất được quy hoạch trong khu đô thị Dương Nội gần 200ha tại khu vực trung tâm mới phía Tây của thành phố

Nằm trên mặt đường 27m rộng thoáng với 4 làn xe di chuyển, các căn biệt thự An Phú sở hữu tiềm năng thương mại lớn, phù hợp với rất nhiều loại hình kinh doanh: ẩm thực, đồ gia dụng cho đến những sản phẩm nội thất cao cấp, các showroom thời trang, mỹ phẩm, phòng khám...

Anh Dương Văn Quang, giám đốc một showroom ô tô chia sẻ lý do khi lựa chọn mua An Phú Shop-villa: “Đây là mô hình biệt thự thương mại duy nhất được quy hoạch trong khu đô thị Dương Nội gần 200ha tại khu vực trung tâm mới phía Tây của thành phố. Chính vì vậy, tôi tin tưởng An Phú có tiềm năng rất lớn để khai thác phục vụ nhu cầu mua sắm, sinh hoạt cho hàng chục nghìn cư dân.”

Kết hợp hài hòa không gian sống đẳng cấp

An Phú Shop-villa là mô hình biệt thự thương mại hiện đại không chỉ đảm bảo mục tiêu kinh doanh sinh lợi mà còn hài hòa hơn với công năng sinh hoạt, đem lại chất lượng sống tốt hơn và hiện đại hơn cho chủ sở hữu.

Người trẻ thành đạt là đối tượng khách hàng nắm bắt nhanh nhất những xu thế sống mới trên thế giới. Xu thế sống “xanh”, tận hưởng cuộc sống trong môi trường sinh thái, gần gũi với thiên nhiên , thân thiện với môi trường đang được rất nhiều người quan tâm và hưởng ứng. Khu biệt thự thương mại An Phú Shop-villa ra đời nhằm đón đầu xu hướng của thế giới khi kết hợp hài hòa giữa shop và villa trong một căn biệt thự, hướng tới cuộc sống xanh và an lành, đặc biệt đề cao các yếu tố phục vụ đời sống xã hội.

Khu biệt thự thương mại An Phú Shop-villa ra đời nhằm đón đầu xu hướng của thế giới khi kết hợp hài hòa giữa shop và villa trong một căn biệt thự, hướng tới cuộc sống xanh và an lành.

Với thiết kế nổi bật, tinh tế, các căn biệt thự An Phú Shop-villa được bố trí lối đi riêng lên không gian sinh hoạt tầng hai, do vậy sự riêng tư và thoải mái được đảm bảo tối đa cho gia chủ. Bên cạnh đó, An Phú shop-villa sở hữu khoảng không gian sau nhà tạo cảm hứng cho các sinh hoạt chung đầm ấm bằng việc bố trí những con đường đi dạo xanh mát, mặt chính hướng về trục đường phố qua không gian vườn, một mặt bên hướng về tuyến phố đi dạo. Với thiết kế này, chủ sở hữu vừa được tận hưởng cuộc sống giao hòa, gần gũi với thiên nhiên, vừa tạo không gian gắn kết giữa các thành viên trong gia đình sau mỗi ngày làm việc bận rộn.

Nằm trong khu đô thị định hướng cân bằng năng lượng (Zero- Energy) đầu tiên tại Việt Nam, thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích đẳng cấp như hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế, bể bơi 4 mùa trong nhà, công viên Thiên văn học 12ha, An Phú Shop-villa được quy hoạch bài bản để trở thành một tiểu khu hoàn chỉnh, lựa chọn số một đáp ứng nhu cầu sống và kinh doanh của những người trẻ thành đạt.

Như Loan