An Khang Villa: Biệt thự đẳng cấp hướng hồ, công viên

Những căn biệt thự có tầm nhìn hướng hồ luôn làm hài lòng những doanh nhân thành đạt bởi không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên. An Khang Villa tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội phía Tây Thủ đô, hưởng trọn vẹn lợi ích từ Công viên giải trí Thiên Văn học ngợp bóng cây xanh và hồ điều hòa rộng 6 ha diện tích mặt nước.

Biệt thự An Khang Villa có tầm nhìn thoáng rộng về phía công viên hồ khiến cho các phòng tại đây luôn ngập tràn nắng gió mát lành

Mặt trái của quá trình đô thị hóa đang gây ra những ảnh hưởng xấu trực tiếp đến đời sống con người. Nhiều người nhận ra rằng, sự đủ đầy về vật chất hay việc sống trong các phố phường tấp nập, sầm uất không mang lại cho họ cuộc sống trọn vẹn. Trở về với thiên nhiên, sống gần gũi với mặt nước rộng lớn, với công viên ngợp mát bóng cây xanh là cách để con người thụ hưởng và cảm nhận niềm hạnh phúc mỗi ngày, mang lại những giá trị sống bền vững.

Làm sao vừa được sống trong thành phố để hưởng mọi tiện ích hiện đại lại vừa được hưởng không gian trong lành của công viên hồ nước tự nhiên rộng lớn? Hai vấn đề tưởng như đối nghịch trên lại được hội tụ tại An Khang Villa, biệt thự đẳng cấp trong Khu đô thị Dương Nội – lá phổi xanh tại trung tâm phía Tây Thủ đô.

Không gian sinh thái

Cùng những khoảng xanh lớn trong công viên Thiên Văn học 12 ha, hồ điều hòa rộng 6 ha diện tích mặt nước có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu của cả Khu đô thị Dương Nội nói chung và cư dân An Khang Villa nói riêng.

Bên công viên giải trí Thiên văn học, cư dân An Khang Villa có cơ hội được phóng tầm mắt ra xa, thỏa sức ngắm nhìn cảnh quan xanh mát tuyệt vời. Không gian công cộng trong công viên và lối đi ven hồ là nơi lý tưởng cho các hoạt động sinh hoạt tập thể ngoài trời cũng như các hoạt động thể chất như dạo bộ, chạy maraton, tập dưỡng sinh… góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, gắn kết tình cảm giữa con người với con người trong cộng đồng dân cư.

Sống ở An Khang Villa, chỉ cần chạm khẽ mở cánh cửa là cả thiên nhiên trong lành ùa đến một cách nhẹ nhàng, mang đến cuộc sống khoan khoái, thư thái mỗi ngày. Mới đây, Tập đoàn Nam Cường đã trồng thêm 2000 cây, phủ xanh tất cả các tuyến đường nội khu trong Dương Nội – khu đô thị được định hướng cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam.

Tiện ích hoàn hảo

Sự bứt phá về hạ tầng và quy hoạch, khu Tây Nam Hà Nội đang thu hút hàng loạt các chủ đầu tư lớn rót vốn để phát triển nhiều dự án hiện đại, quy mô mang tầm quốc tế. Nhiều dịch vụ tiện ích đã và đang phát triển như: trung tâm mua sắm thương mại hiện đại đẳng cấp Aeon Mall đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm hiện đại của cư dân hay tuyến xe bus nhanh BRT, tuyến đường sắt trên cao (sắp đi vào hoạt động) sẽ giúp cư dân di chuyển dễ dàng đến các điểm trọng yếu của Thủ đô.

An Khang Villa có hai mặt tiền với tuyến đường trước rộng 11,5 m và tuyến đường sau rộng 7m

Bên cạnh đó, An Khang Villa hưởng trọn vẹn những tiện ích toàn diện, đồng bộ của Khu đô thị Dương Nội như hệ thống trường học liên cấp chất lượng cao cùng giáo trình giảng dạy đa dạng, Bệnh viện Quốc tế Nam Cường, khu mua sắm thương mại sầm uất tại An Phú Shop-villa. Đặc biệt, Công viên giải trí Thiên Văn học đầu tiên tại Đông Nam Á được xây dựng trong năm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân khu vực một điểm vui chơi, khám phá kỳ thú, trải nhiệm những bí ẩn của vũ trụ.

An Khang Villa có hai mặt tiền với tuyến đường trước rộng 11,5 m và tuyến đường sau rộng 7 m có xây dựng theo hướng hiện đại, vừa đảm bảo thuận tiện khi tham gia giao thông vừa đảm bảo được sự riêng tư cho gia chủ. Từ An Khang Villa chỉ mất 3 phút đi bộ để đến bến xe buýt nhanh BRT, hay 10 phút đi xe tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia do tiếp giáp tuyến đường Ngô Thì Nhậm rộng 40 m.

Với những ưu điểm vượt trội trên, hiện nay An Khang Villa chỉ còn khoảng 90 căn biệt thự đang chờ đón những chủ nhân xứng tầm đích thực. Sống tại An Khang Villa để trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp, đầy đủ tiện ích trọn vẹn trong không gian sinh thái, hài hòa cùng thiên nhiên.



