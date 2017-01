Tổng giám đốc Công ty TNHH Jones Lang Lasalle Việt Nam:

2017 sẽ là năm kỷ lục cho hoạt động mua bán và sáp nhập trên thị trường bất động sản

Thị trường sẽ tiếp tục ghi nhận các hoạt động tích cực trên hầu hết các phân khúc, tập trung chủ yếu vào phân khúc bình dân/ trung cấp của thị trường căn hộ bán, thị trường văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh, thị trường Khách sạn và thị trường khu công nghiệp

Ông Stephen Wyatt Tổng giám đốc Jones Lang Lasalle Việt Nam

Ông Stephen Wyatt, Tổng Giám đốc TNHH Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL Việt Nam) vừa đưa ra nhận định rằng: “2017 sẽ tiếp tục là 1 năm tích cực cho thị trường bất động sản Việt Nam. kinh tế Việt Nam liên tục được cải thiện với các chỉ số kinh tế tích cực và được công nhận là một trong những thị trường triển vọng nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thị trường sẽ tiếp tục ghi nhận các hoạt động tích cực trên hầu hết các phân khúc, tập trung chủ yếu vào phân khúc bình dân/ trung cấp của thị trường căn hộ bán, thị trường văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường Khách sạn và thị trường khu công nghiệp. Dựa trên nguồn cầu mà chúng tôi nhận được từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi tin rằng 2017 sẽ là năm kỷ lục cho hoạt động mua bán & sáp nhập trên thị trường bất động sản Việt Nam ”

Tình hình kinh tế vĩ mô tác động đến bất động sản, đại diện JLL cho rẳng: Tăng trưởng GDP cả nước năm 2016 tuy có thấp hơn năm 2015 và không đạt được chỉ tiêu đề ra của chính phủ, nhưng vẫn được đánh giá là khá tính cực trong bối cảnh thời tiết khí hậu không thuận lợi, nhiều thiên tai, và bất ổn địa chính trị. Tuy vậy, nếu nhìn vào các ngành sản xuất và dịch vụ, nền kinh tế vẫn có những tăng trưởng nhất định, đến từ tăng trưởng mạnh trong thu hút vốn đầu từ nước ngoài (FDI), doanh thu bán lẻ và lượng du khách quốc tế tới Việt Nam. Những tăng trưởng đáng kể trong các ngành sản xuất và dịch vụ cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP và dự báo của Ngân hàng Thế giới cho năm 2017 đều ở mức cao hơn mức thực hiện ghi nhận trong năm 2016, kỳ vọng rằng xu hướng tăng trưởng ở các ngành sản xuất và dịch vụ vẫn sẽ tiếp tục, tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp sẽ được cải thiện, và các kỳ vọng vào sự hồi phục của nền kinh tế thế giới sẽ sớm có các tác động tích cực đến Việt Nam.

Vốn FDI vào Việt Nam, cả trên phương diện vốn giải ngân và vốn đăng ký mới, đều ghi nhận tăng trưởng so với năm 2015, cho thấy rằng Việt Nam tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tình hình thu hút vốn FDI trong năm 2017 được kỳ vọng vẫn sẽ diễn biến tích cực, nhờ vào các lợi thế sẵn có của Việt Nam về mặt ổn định kinh tế và chính trị so với các nước trong khu vực, các nỗ lực của quốc gia trong việc ký kết và gia nhập các hiệp ước quốc tế song phương và đa phương, và kỳ vọng vào các chuyển biến tích cực ở các nền kinh tế lớn và mới nổi trong năm mới.

Thị trường căn hộ bán: Cả hai thị trường trọng điểm là TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đều ghi nhận các mức tăng trưởng cao và trên diện rộng ở thị trường Căn hộ Chung cư. Lượng mở bán mới trong năm 2016 ở cả hai thị trường đạt hơn 70.000 căn, và lượng bán đạt hơn 67.000 căn. Đây đều là những con số kỷ lục về cung cầu thị trường trong nhiều năm gần đây. Giá bán tiếp tục tăng đều và tăng trên nhiều địa bàn ở cả hai thị trường TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Năm 2017 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một năm sôi động của thị trường căn hộ bán, nhưng thị trường được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng bền vững hơn, với sự tăng trưởng trở lại của các phân khúc căn hộ giá thấp và của xu hướng mua để ở so với xu hướng mua đầu tư.

Thị trường Văn phòng cho thuê: Diện tích thuê thuần ở các hạng mục Văn phòng Hạng A và Hạng B ở cả hai thị trường TP.HCM và Hà Nội trong năm 2016 có phần suy giảm so với năm 2015. Tuy nhiên, xu hướng giảm này phần lớn là do sự thiếu hụt nguồn cung ở hai thị trường, mặc dù lượng khách hỏi thuê vẫn ở mức cao so với năm ngoái. Trong năm 2017, thị trường ở hai thành phố được kỳ vọng sẽ đạt nhiều mức tăng trưởng trở lại, đặc biệt là ở TP.HCM khi các dự án mới quy mô lớn, bao gồm hai tòa nhà Hạng A và một tòa nhà hạng B, đi vào hoạt động.

Thị trường Bán lẻ: Thị trường Bán lẻ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2017, thể hiện ở các kỳ vọng cải thiện và gia tăng lượng khách tham quan và doanh thu bán lẻ ở các dự án hiện tại, gia tăng xây dựng nhiều trung tâm thương mại mới, gia tăng thâm nhập của các thương hiệu quốc tế, và sự mở rộng hoạt động kinh doanh của các thương hiệu hiện hữu, cả trong nước và quốc tế, ở nhiều loại hình hàng hóa và dịch vụ. Các kỳ vọng về tăng trưởng của thị trường bán lẻ đi đôi với các kỳ vọng về tăng trưởng ở thị trường nhà ở, các cải thiện về mặt cơ sở hạ tầng và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, thị trường Bán lẻ trong năm tới cũng sẽ chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước, và giữa hình thức bán lẻ truyền thông với kinh doanh trực tuyến.

Quang Hưng