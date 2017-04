Hoàng Gia Hội An rót hơn 1.000 tỉ đồng đầu tư dự án Hội An Royal Residences

Đây là khu phức hợp đẳng cấp có tầm nhìn rộng mở về sông Trà Quế, được thiết kế bởi các kiến trúc sư đến từ Samovic Viet Nam. Với khách sạn Hotel Royal Hoi An – Mgallery by Sofitel, là khách sạn sang trọng thuộc dòng boutique đầu tiên và duy nhất tại Hội An được vận hành bởi Tập đoàn khách sạn AccorHotels.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An vừa khởi công Dự án Hội An Royal Residences, đồng thời ra mắt dự án khách sạn Hotel Royal Hoi An – Mgallery by Sofitel tại số 39 Đào Duy Từ (TP Hội An) ngày 15/4.

Nghi thức động thổ khởi công dự án Hội An Royal Residences. Ảnh: Hà Minh

Dự án Hội An Royal Residences có vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, ngay cửa ngõ đi vào Hội An, cách bãi biển An Bàng 3 phút đi bộ có tổng diện tích hơn 7ha. Giai đoạn 1 dự án bao gồm 44 căn biệt thự (225m2), 87 căn biệt thự thương mại (từ 142-150m2) được xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài.

Đây là loại hình được đầu tư dạng biệt thự thương mại, biệt thự du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng và một phần diện tích cho loại hình condotel. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm nay để chào đón các cư dân vào sinh sống, định cư lâu dài.

Ông Nguyễn Phú Quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia Hội An cho biết, Hoàng Gia Hội An được thành lập năm 2008, với 14 ngành nghề kinh doanh. Qua 9 năm hoạt động đã tạo ra giá trị kinh tế lớn đóng góp cho địa phương và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương với 5 ks đang hoạt động.

Với dự án Hội An Royal Residences, ông Quý cho biết phía đối tác Savill Việt Nam là đơn vị tư vấn và phân phối sản phẩm chính. “Chúng tôi mong muốn đem một diện mạo mới, một phần hiện đại cho bộ mặt đô thị Hội An cũng như đem đến những cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư tìm kiếm BĐS ven biển và nơi định cư cao cấp”- ông Nguyễn Phú Quý khẳng định.

Khách sạn 5 sao Hotel Royal Hoi An, MGallery by Sofitel - khách sạn sang trọng thuộc dòng boutique đầu tiên và duy nhất tại Hội An được vận hành bởi Tập đoàn khách sạn AccorHotels. Ảnh: Hà Minh

Tọa lạc cạnh trung tâm Phố Cổ Hội An và được bao quanh bởi con sông Thu Bồn yên bình và thơ mộng, khách sạn kết hợp những nét tinh tế của Nhật Bản cùng với nét kiến trúc Đông Dương sang trọng độc đáo trong thiết kế được truyền cảm hứng dựa trên câu chuyện tình lãng mạn của Công Nữ Ngọc Hoa (Triều Nguyễn) và thương nhân Nhật Bản Sotaro Akira.

Với 119 phòng sang trọng, một hồ bơi ngoài trời theo phong cách Art-Nouveau, một River bar chuyên phục vụ cái món ăn nhẹ và các loại đồ uống, một nhà hàng Nhật Bản cao cấp đầu tiên duy nhất tại Hội An – Wakaku, nhà hàng Faifo phục vụ ẩm thực quốc tế và spa Woosah với các liệu trình thư giãn và làm đẹp kết hợp cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Hotel Royal Hoi An hy vọng mang đến cho quý du khách những khoảng khắc đáng nhớ trong suốt thời gian lưu trú.

Ông Đinh Văn Thu (giữa) chúc mừng khởi công dự án và ra mắt khách sạn của Tập đoàn Hoàng Gia Hội An. Ảnh: Hà Minh

Tại lễ khởi công, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho rằng trong trong thành công của ngành du lịch Quảng Nam thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các phân khúc khách sạn. Sự kiện ra mắt khách sạn Royal Hoi An, MGallery by Sofitel sẽ tăng công suất phòng, đóng góp vào chiến lược phát triên, tăng trưởng ngoạn mục du lịch năm nay và các năm tiếp theo.

“Hiện Quảng Nam có 7.200 phòng của 148 khách sạn. Trong đó, có 98 khách sạn xếp sao (từ 3 sao đến 5 sao cộng). Trong số hơn 7.200 phòng khách thì có trên 5.800 phòng có thể đón khách quốc tế. Tập đoàn Hoàng Gia Hội An đóng góp 3 khách sạn 5 sao. Sự kiện khởi công dự án hôm nay sẽ đón đầu chương trình Lễ hội Festival tổ chức lần 6 của Quảng Nam vào tháng 6 năm nay. Bên cạnh đó là sự kiện APEC 2017...”- ông Huỳnh Khánh Toàn thông báo.

Hà Minh